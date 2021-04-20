Son dakika: Fahrettin Altun'dan Canan Kaftancıoğlu'na: Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: VİCDANLARI KARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil" sözleriyle dile getirdi.