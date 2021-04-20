Son dakika: Fahrettin Altun'dan Canan Kaftancıoğlu'na: Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?

Son dakika haberleri: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal 'Aylan bebek' paylaşımına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"VİCDANSIZLIĞI TELİN EDİYORUZ"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: AYIPTIR, GÜNAHTIR
Öte yandan, Canan Kaftancıoğlu'nun ahlaksız paylaşımına siyasiler de tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: KİRLİ SİYASETE ALET
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek" ifadesini kullandı.
BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: VİCDANLARI KARA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil" sözleriyle dile getirdi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: KARANLIK ZİHNİYET
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu" dedi.
NE OLMUŞTU?
CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda tam bir akıl tutulması yaşayarak dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan Bebek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı.
Kaftancıoğlu, hükümet yetkililerinin açıklamaları ve CHP'li milletvekili İlhan Kesici'nin Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü. Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeği de alet etti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Kaftancıoğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı