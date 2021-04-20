Son dakika...FETÖ’nün askeri öğrenci yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesör soruşturmasında, mahrem abileriyle irtibat kurduğu belirlenen ordudan atılmış 47 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri ayrıca bir kısmı ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıkta bulunanların daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında, gözaltı karar verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.