Son Dakika Haberi... PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik kararlı duruşu örgütü çözülme noktasına getirdi. İçeride ve dışarıda gerçekleştirilen operasyonlarla birçok terörist etkisiz hale getirilirken, örgütten kaçarak teslim olan teröristlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hain terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu. Açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.