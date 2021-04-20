Son dakika haberi: Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz ihraç edildi

"HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla çok sayıda devlet büyüğünü aşağılayıp küfürler savurduğu tespit edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararını verdi. Bugün toplanan HSK 2. Daire, Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesine hükmetti.

Trol hesap açıp devlet büyükleri hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verilmişti. Gündüz hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HSK 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Gündüz'le ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. Hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açılan ve 3 Mayıs 2021 tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesi talep edildi.

