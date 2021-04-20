Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi...Bakan Koca duyurdu: İşte coronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller
Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:27 Son Güncelleme: 20.4.2021 14:37

haberi...Bakan Koca duyurdu: İşte vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller

Son dakika haberi...Bakan Koca duyurdu: İşte coronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller

haberi: Sağlık Bakanı , haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri sıralayarak, " artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık coronavirüs vaka istatistiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Koca, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." mesajını verdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi...Bakan Koca duyurdu: İşte coronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA