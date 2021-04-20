Son dakika haberi...Bakan Koca duyurdu: İşte coronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık coronavirüs vaka istatistiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Koca, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." mesajını verdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." dedi.