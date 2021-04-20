Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var...

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 4 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.