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Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:27 Son Güncelleme: 20.4.2021 08:28

Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var...

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)'in ortak çalışması sonucunda terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen operasyonda 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucunda kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 4 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Gözaltılar var...
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