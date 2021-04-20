Son dakika: Türkiye'den İsveç'e nota! Savunma Bakanı'nın skandal hamlesi kınandı...

Son dakika haberi: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, terör örgütlerine verilen destek konusunda duyulan rahatsızlık dile getirildi. İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması şiddetle kınandı.

Diplomatik kaynaklar, İsveç'in Suriye'nin kuzey doğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve "Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırdığı, İsveç'in muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğu, PKK elebaşlarının da bu gerçeği kendi ağızlarından alenen teyit ettiği, bu teröristlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda farklı bir isim altında eylemlerini sürdürmelerinin bu gerçeği değiştirmediği, İsveç'in bu tehlikeli siyasetiyle sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü ile Türkiye'nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, böylece ikili ilişkilerimize ciddi zarar vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Büyükelçiye İsveç makamlarının terör örgütlerine destek vermemeye; Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı için çaba harcamaya davet ettiğimizi, ülkemizin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletti.

Hultqvist ile terörist elebaşı Şahin'in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı. Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"İsveç olarak, (YPG/PKK'ya) sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim."

Hultqvist, YPG/PKK'ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim." dedi.