SON DAKİKA BİRKAÇ GÜNDÜR GÜZEL GELİŞMELER VAR

14 Nisan'da yüzde 20 olan testlerin pozitif çıkma oranı son birkaç gündür yüzde 18-19 düzeyinde seyrediyor. Salgının merkezi haline gelen İstanbul'da da kısıtlamaların ilk sonuçları görüldü. İstanbul'da bir aydır sürekli yükselen salgının artış hızında bir yavaşlama oldu. Gerek Türkiye gerekse İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları bu hafta sonuna doğru net olarak ortaya çıkacak. Salgının önce plato çizip bir süre sonra inişe geçmesi bekleniyor.