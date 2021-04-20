Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri TBMM'nin 23 Nisan programı belli oldu! Kutlamalara korona ayarı...
Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:40

'nin programı belli oldu! Kutlamalara korona ayarı...

ANKARA
TBMM'nin 23 Nisan programı belli oldu! Kutlamalara korona ayarı...

, kuruluş yıldönümü ve aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 'ı pandemi kurallarına göre kısıtlı bir program ile kutlayacak.

TBMM, açılışının 101'inci kuruluş yıldönümünü bu hafta bir dizi etkinlik ile kutlayacak. Ancak kutlamaların pandemi kurallarına göre yapılacağı için etkinlikler de sınırl, maske-mesafe kurallarına uyum sağlanacak şekilde olacak.

23 Nisan Cuma günü TBMM bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk konulacak. Daha sonra TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Siyasi parti genel başkanları ya da sözcüleri kürsüye çıkıp birer konuşma yapacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 23 Nisan resepsiyonu, kutlamaları kabul gibi etkinlikler olmayacak.

23 Nisan özel oturumuna siyasi parti liderleri ve devletin zirvesinin tam kadro katılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl pandemi koşullarında yapılan toplantıya katılmamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM'nin 23 Nisan programı belli oldu! Kutlamalara korona ayarı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA