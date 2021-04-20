TBMM'nin 23 Nisan programı belli oldu! Kutlamalara korona ayarı...

TBMM, açılışının 101'inci kuruluş yıldönümünü bu hafta bir dizi etkinlik ile kutlayacak. Ancak kutlamaların pandemi kurallarına göre yapılacağı için etkinlikler de sınırl, maske-mesafe kurallarına uyum sağlanacak şekilde olacak.

23 Nisan Cuma günü TBMM bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk konulacak. Daha sonra TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Siyasi parti genel başkanları ya da sözcüleri kürsüye çıkıp birer konuşma yapacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 23 Nisan resepsiyonu, kutlamaları kabul gibi etkinlikler olmayacak.

23 Nisan özel oturumuna siyasi parti liderleri ve devletin zirvesinin tam kadro katılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl pandemi koşullarında yapılan toplantıya katılmamıştı.