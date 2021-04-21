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Haberler Gündem Haberleri 21 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 21.4.2021 22:25 Son Güncelleme: 21.4.2021 22:25

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21 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

verileri resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak kamuoyuna duyuruluyor. En son korona tablosuna göre 61 bin 967 kişi kovid-19 tanısıyla tedavi edilmeye başlanırken, bugünkü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri öğrenilmek istenerek 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.Yurt ve dünyadan peşe peşe gelen “Corona virüsü son dakika” haberleri ile Sağlık Bakanlığı 21 Nisan koronavirüs tablosunda yer alan son dakika 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarından detaylar.

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri duyurulmaya devam ediyor. Günlük koronavirüs son durumla ilgili olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek bugünkü en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA 21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılan 21 Nisan koronavirüs tablosu, henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığı anda bugünkü korona son durum verileri burada olacak.


21 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 967
  • HASTA SAYISI: 2 bin 932
  • VEFAT SAYISI: 362
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 213

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



20 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 028
  • HASTA SAYISI: 2 bin 895
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 592



19 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 149
  • HASTA SAYISI: 2 bin 862
  • VEFAT SAYISI: 341
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 947



18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 802
  • HASTA SAYISI: 3 bin 101
  • VEFAT SAYISI: 318
  • İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 856

17 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 62 bin 606
  • HASTA SAYISI: 2 bin 973
  • VEFAT SAYISI: 288
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 184

16 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 63 bin 082
  • HASTA SAYISI: 2 bin 915
  • VEFAT SAYISI: 289
  • İYİLEŞEN SAYISI: 56 bin 510



İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinde 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı verilerini Türkiye haritası üzerinden paylaştı.

Bakan Koca paylaşımına

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."

ifadelerini ekledi.

Buna göre;

İllerde haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 920,57
  • Ankara'da 534,14
  • İzmir'de 351,97 oldu.

HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

  • Düzce
  • Çanakkale
  • Zonguldak
  • Yozgat
  • Yalova



HAFTALIK VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

  • Kırklareli
  • Kilis
  • Samsun
  • Osmaniye
  • Adıyaman
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21 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
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