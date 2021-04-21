23 Nisan coşkusu evlerden taştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Ancak pandemi nedeniyle kutlamalar kısıtlı oldu. Konya'dan Edirne'ye tüm illerde çocuklar, evlerin camlarını, balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek bayramı kutladı. Birçok çocuk da anne ve babalarıyla parka gitti, sokaklarda oynayarak 23 Nisan'ı kutladı.Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende sınırlı sayıda öğrencinin öğretmenleriyle katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.Şırnak'ta şehir merkezinde konvoy halinde tur atıldı. Halk da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.Diyarbakır'da kutlamaların adresi Anıt Park oldu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.Edirne'de evlerinin camlarını akşamdan süsleyen çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgın tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşadı. .Trabzon'da Büyükşenir Beledisi'ne ait üstü açık otobüs sokak sokak gezerek bando takımının müzikleriyle 23 Nisan'ı kutladı.Antalya, Muğla, Bursa, Kocaeli, Eskişehir gibi illerde de resmi törenler kısıtlı katılımlarla gerçekleştirildi.Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde koruma ve bakıma muhtaç olan ve aralarında Suriye, Irak, Afganistan, Somali ve Özbek sığınmacı çocukların da bulunduğu 50 çocuk düzenledikleri programla 23 Nisan'ı kutladı. Şiirlerin okunduğu programda, Sevgi Evleri Sitesi korosunca çocuk şarkıları söylendi. Jimnastik ve halk oyunu gösterilerinin ardından program sona erdi.SABAH