425 bin öğretmenin aşı süreci başladı

425 bin öğretmenin aşı sürecinin başladığını bildiren Selçuk, "İstedikleri zaman randevu alıp gidip aşı olabilirler. İlk önce ilkokullardan ve köy okullarından başlanmıştı. Biz 1 milyon 259 bin arkadaşımızın kimlik bilgilerini Sağlık Bakanlığı'yla paylaştık. Burada önemli olan aşı tedarik süreci. Sağlık Bakanlığı gerçekten çok hassasiyetle planlıyorlar" dedi. Bakan Ziya Selçuk, ek atama bekleyenler öğretmenler konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Tabii ki olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bu noktada biz neyi daha fazla ilerletebiliriz, bu sayıyı nasıl artırabiliriz gayreti içindeyiz." Yüz yüze eğitim ve sınavlarda erteleme olup olmayacağı konusunda ise Bakan Selçuk şunları söyledi: "Lise sınavları 3 Mayıs'a ertelenmişti. Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. Biz elbette yüz yüze eğitimi öncelikli olarak istiyoruz. Biz bir çocuğun sabahtan akşama kadar aynı yerde oturup da 8 saat teorik ders almasının doğru olmadığını düşünüyoruz bir taraftan."