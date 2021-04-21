Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar çark etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; "Kıymetli hemşehrilerim, şeffaf belediyecilik anlayışımızla ihaleleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. İhaleleri ekranlara taşıyoruz" iddiasında bulundu ve ihalelerin şeffaf olacağını savundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda; "En yüksek katılımın sağlandığı metot olan açık ihale kurumsal tedarik yöntemleri içerisinde tercihimizi oluşturmaktadır" denildi.

İhalelerin şeffaf olacağını iddia eden Zeydan Karalar'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerinin sadece yüzde 8'i açık ihale ile yaptığı ortaya çıktı.







GÜLAÇTI: "HANİ REKABET VE ŞEFFAFLIKTAN BAHSEDİYORSUNUZ?"

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı; Zeydan Karalar'ı eleştirdi ve "Önceliğimizdir dediğiniz metotla toplam alımın sadece yüzde 8'ini yapıyor, geriye kalan yüzde 92'nin ise tamamına yakınını istediğiniz firmalardan doğrudan alım yapabileceğiniz istisnai maddelerle yapıyorsunuz ama sonra rekabetten, şeffaflıktan falan bahsediyorsunuz" dedi.

Ozan Gülçatı; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 3 bin kişiyi tasarruf adı altında işten çıkardığını söyledi. Gülçatı, Zeydan Karalar döneminde 2019 yılında 82 milyon 775 bin adet olan ekmek üretim adedini 2020 yılında 72 milyon 414 bin adete düşürüldüğü hatırlatarak, "Yaklaşık 10 milyon adet daha az ekmek üretmiş" dedi.

"SADECE YÜZDE 8'İ AÇIK İHALE İLE YAPILMIŞ"

Ozan Gülaçtı; şunları söyledi:

"2020 yılı içerisinde yapılan toplam bin 134 tedarik işleminin sadece 94 tanesi yani sadece yüzde 8'i açık ihale ile yapılmış. Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda, 'Kurumsal tedarik süreçlerinde rekabetin sağlanması ve korunması temel önceliğimizdir. Bu bağlamda en yüksek katılımın sağlandığı metot olan açık ihale kurumsal tedarik yöntemleri içerisinde tercihimizi oluşturmaktadır.' Önceliğimizdir dediğiniz metotla toplam alımın sadece yüzde 8'ini yapıyor, geriye kalan yüzde 92'nin ise tamamına yakınını istediğiniz firmalardan doğrudan alım yapabileceğiniz istisnai maddelerle yapıyorsunuz ama sonra rekabetten, şeffaflıktan falan bahsediyorsunuz. Gerçekten anlamak imkansız.. Bu arada siz bir ara televizyonlarda ihaleleri canlı yayınlayacağız diye şovlar yapmıştınız ne oldu iş? Şov yapıldı gerisine gerek yok."



"BELEDİYENİN BORCU İKİ YIL İÇERİSİNDE 600 MİLYON TL"

"Sayın Zeydan Karalar görevi devraldığında kendi ifadesiyle belediye borcu 3 milyar 900 milyon olarak devraldı. Bunu kendisi söylüyor biz değil. Peki şimdi bu tabloda borç tutarı ne kadar gözüküyor. 4 milyar 550 milyon TL. Şimdi soruyorum Sayın Karalar ve yönetimine… İki tutarı da veren bizzat kendileri… İki yıldır bir tane proje yapmadınız, mevcut projelerin tamamına yakınını atıl hale getirdiniz, rutin belediye hizmetlerinde dahi yeterince yapmadınız, yapamadınız. 3 bin kişiyi tasarruf adı altında işten çıkardınız. Tüm bu mevcut duruma rağmen nasıl oluyor da sizin ifadelerinizle belediyenin borcu iki yıl içerisinde 600 milyon TL yani eski parayla 600 trilyon artıyor çok merak ediyorum."





"10 MİLYON ADET DAHA AZ EKMEK ÜRETMİŞ"

"Ekmek üretim rakamları… Sayın Zeydan Karalar pandemi döneminin başlangıcında çıkmış ekmek üzerinden bir popülizm yapmış, 'Bize ekmek dağıttırılmıyor bizde 5 kuruşa ekmek satıyoruz' demişti. Sonra olayın böyle olmadığı ortaya çıkınca, 'Dağıttırılmama ihtimaline karşı tedbiren böyle bir şey yaptım' demişti. Tedbiren yalan söylemişti. Merak edip baktık. Sayın Karalar yönetimi 2019 yılında 82 milyon 775 bin adet olan ekmek üretim adedini 2020 yılında 72 milyon 414 bin adete düşürmüş. Yani yaklaşık 10 milyon adet daha az ekmek üretmiş. Peki hani pandemi de milletimizin en önemli unsuru olan ekmek için mücadele ediliyordu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu durumu…"



"FUARLAR, 1000 YATAKLI MEŞHUR SÖZDE SAHRA HASTANESİNDE DÜZENLENDİ"

"Adana'mız 2020 yılında Belediye Şirketi olan Çukurova Fuarcılık A.Ş'nin paydaşlığı ile 3 adet fuar organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 13. Kitap Fuarı, Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı ve Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı… Bu hususta belediye yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu fuarlar sizce nerede düzenlendi? Hemen söyleyelim Sayın Karalar ve yönetiminin açtığı 1000 yataklı meşhur sözde sahra hastanesinin olduğu yerde…"



"BAŞLANILAN VE BİTİRİLEN PROJE…"

"Başlanılan proje 0, bitirilen proje 0, sıfıra sıfır elde var popülizm, mağdur edebiyatı, demagoji!.. 'Adana 1, İsraf 0' demiştiniz, Adana daima değerli kalacak ama sizin karnenizde şu ana kadar tek bir not var o da kocaman bir sıfır."