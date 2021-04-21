Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana'da kamyonet ile cip kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.4.2021 21:45 Son Güncelleme: 21.4.2021 21:59

'da kamyonet ile cip kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

DHA
Adana'da kamyonet ile cip kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

'da kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada anne-baba ve 1 çocukları yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

KAMYONET VE CİP KAFA LAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Feke- Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı 34 BTE 687 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan durumları ağır olan Esra Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, farklı hastanelere sevk edilirken, İbrahim Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kamyonet ile cip kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA