Adana'da kamyonet ile cip kafa kafaya çarpıştı! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada anne-baba ve 1 çocukları yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
KAMYONET VE CİP KAFA LAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, akşam saatlerinde Feke- Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı 34 BTE 687 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.