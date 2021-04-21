Ardahan'a 300 kişilik dev tekstil fabrikası

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde Ardahan'da çoğunluğu kadın 300 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası projesi tamamlandı. Ardahan'ın göç problemine merhem olması beklenen fabrikanın içerisinde üretim atölyesi, yemekhane, sosyal dinlenme alanı ve yönetim ofisi bulunuyor.

Ardahan'da tarihinde ilk kez böyle bir fabrikanın kurulduğunu söyleyen ve fabrikanın işletmeciliğini üstlenen Taner Badem, yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanan projenin hayata geçirilmesinde Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in manevi desteklerinin önemli olduğunu vurguladı.

İNSAN YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

300 kişilik tekstil fabrikasının işletmeciliğini yapacak olan Badem ve Yıldız, ünlü bir giyim firmasının üretim yapacağını ve kendilerinin de dikim, ütü ve paketleme alanında faaliyet göstereceklerini anlattı.

Ardahanlı vatandaşlara sağlanacak olan istihdamla Ardahan halkının refah seviyesini ellerinden geldiğince yukarıya taşımaya çalışacaklarını ifade eden Badem ve Yıldız, "İçimde bitmeyen bir Ardahan sevgisi var. Ardahan ekonomisini kalkındıracağız. İnsan yetiştirmek istiyoruz. Göçü durdurmaya çalışacağız. Ekonomiyi canlandırmak hedefimiz. Bu Ardahan'da Tekstil fabrikası anlamında ilk olacak" ifadelerini kullandı.