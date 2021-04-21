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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:59

Bakan Kurum, 8 vatandaşa tapularını teslim etti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Bakan Kurum, 8 vatandaşa tapularını teslim etti

Bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesini ziyaretinin ardından Mithatpaşa Mahallesinde ikamet eden 8 vatandaşın tapularını teslim etti.

Bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesini ziyaretinin ardından Mithatpaşa Mahallesinde ikamet eden 8 vatandaşın tapularını teslim etti.

Bakanı Murat Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz" dedi.

Bakan Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Ankara'ya hareket için Zonguldak Havalimanı'na hareket etti.

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Bakan Kurum, 8 vatandaşa tapularını teslim etti
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