Bakanlar yerli aşının merkezini ziyaret etti

Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Erciyes Üniversitesi'ni (ERÜ) ziyaret etti.Bakanlar burada Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'dan, ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgiler aldılar.

BAKANLAR İKUM'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Akar ve Varank, TÜBİTAK Başkanı ile Hasan Mandal ile birlikte ilk olarak yerli aşının faz çalışmalarının yürütüldüğü İKUM'u ziyaret etti. Bakan Akar ve Bakan Varank'a İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının tamamlanan Faz-2 çalışmaları hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Zafer Sezer, faz-2 çalışmalarında sona geldiklerini belirterek Nisan ayı sonu itibariyle faz 2 sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'na göndereceklerini söyledi.

BAKANLAR AŞI MERKEZİNİ İNCELEDİ

Bakanlar, ERÜ'de ikinci ziyaretleri ise Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ARAGEM) yapımına devam edilen inşaat binasına oldu. Bakanlar burada devam eden inşaat çalışmaları hakkında Rektör Çalış'dan bilgiler aldılar. Bakanlar daha sonra ERAGEM'e geçti. Burada Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgiler alan Bakanlar ayrıca aşı merkezinde de incelemelerde bulundular.

Bakanlar, ERÜ'de son ziyaretlerini ise Erciyes Teknopark'a gerçekleştirerek burada da yürütülen AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ERÜ ziyaretlerine Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.