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Giriş Tarihi: 21.4.2021 08:45 Son Güncelleme: 21.4.2021 08:46

Yeni Bakan kimdir? İşte ile görevine atanan Vedat Bilgin'in hayatı

Yeni Bakan Vedat Bilgin kimdir? İşte Kabine Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevine atanan Vedat Bilgin'in hayatı

olarak göreve atanan hayatına dair detaylarla vatandaşların gündemine taşınıyor. Bundan önce birçok görevde hizmet veren isim son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. kararı sonrası yeni görevine atanan isim “Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularıyla gündeme geliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin hayatı ve daha önce görev aldığı konumlar…

Kabine Değişikliği kararının son dakika haberiyle duyurulması ardından bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin olarak belirlenmişti. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Vedat Bilgin ardından ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başvekilliği görevlerini üstlenmişti.

VEDAT BİLGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?
22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.


Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Yeni Bakan Vedat Bilgin kimdir? İşte Kabine Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevine atanan Vedat Bilgin'in hayatı
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