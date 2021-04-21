Yeni Bakan Vedat Bilgin kimdir? İşte Kabine Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevine atanan Vedat Bilgin'in hayatı

Kabine Değişikliği kararının son dakika haberiyle duyurulması ardından bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin olarak belirlenmişti. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Vedat Bilgin ardından ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başvekilliği görevlerini üstlenmişti.