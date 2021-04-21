Çevre Bakanı Murat Kurum Zonguldak’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Zonguldak Havaalanına gelerek, kendisini karşılayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve AK Parti Milletvekilleri, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar ve daire müdürleri ile karayolu ile kent merkezine intikal etti.

Bakan Kurum'un ilk durağı Zonguldak Valiliği oldu. Valilik önünde düzenlenen karşılama törenine, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl başkan yardımcısı ve Merkez İlçe Başkanları katıldı.

Karşılama töreninin ardından Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Zonguldak'ı simgeleyen bir tablo hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekiler ile birlikte sahil yolu projesini yerinde inceleyerek Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ve yetkililerden bilgi aldı.