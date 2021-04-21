CHP’de asansör skandalı! Kalp krizi geçiren 35 yaşındaki personeli taşıyacak asansör bulunamamış

CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli kadrosuz taşeron personeli 35 yaşındaki Engin Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar, genel merkezde sağlık personeli olmadığı için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

BİR SAATE YAKIN MÜDAHALE YAPILDI

Kısa sürede parti binasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, 10'ncu katta çalışan Gündüz'e ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşımak istedi. Ancak asansöre sedye sığmayınca sağlık ekipleri bulundukları katta bir saate yakın Gündüz'e müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 35 yaşındaki bir çocuk babası Engin Gündüz kurtarılamadı.

CENAZESİ DE KUCAKTA TAŞINDI

Bir kızı olan Gündüz'ün cenazesi de aynı şekilde sedyede asansöre konulamayınca Genel merkez çalışanları tarafından kucakta asansörle parti genel merkezinin önüne indirildi. Gündüz'ün cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verildiği öğrenildi. Yaşanan acı olayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurmuştu.

SAĞLIK YATIRIMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Sağlık yatırımlarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerine karşı çıktı ve şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde sağlık çalışanı bulundurmaması ve asansörlerin herhangi bir acil durumda kullanılamaması nedeniyle eleştirildi.