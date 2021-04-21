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Giriş Tarihi: 21.4.2021 21:35

’de asansör skandalı! Kalp krizi geçiren 35 yaşındaki personeli taşıyacak asansör bulunamamış

HALİT TURAN HALİT TURAN
CHP’de asansör skandalı! Kalp krizi geçiren 35 yaşındaki personeli taşıyacak asansör bulunamamış

Türkiye’deki sağlık yatırımlarını, şehir hastanelerini eleştiren ’nun genel başkanı olduğu ’nde sağlık skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Genel merkez personeli , kalp krizi geçirdikten sonra genel merkezde hiçbir sağlık görevlisi bulunmadığı için Gündüz’e müdahale için 112 ilk yardım ekipleri çağrıldı. 10’ncu kattaki asansörlere sedye sığmadığı için ilk müdahalesi katta yapılan Gündüz kurtarılamadı. Gündüz’ün cenazesi ise yine sedye asansöre sığmadığı için kucakta Genel Merkezden çıkartılabildiği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli kadrosuz taşeron personeli 35 yaşındaki Engin Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar, genel merkezde sağlık personeli olmadığı için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

BİR SAATE YAKIN MÜDAHALE YAPILDI
Kısa sürede parti binasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, 10'ncu katta çalışan Gündüz'e ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşımak istedi. Ancak asansöre sedye sığmayınca sağlık ekipleri bulundukları katta bir saate yakın Gündüz'e müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 35 yaşındaki bir çocuk babası Engin Gündüz kurtarılamadı.

CENAZESİ DE KUCAKTA TAŞINDI
Bir kızı olan Gündüz'ün cenazesi de aynı şekilde sedyede asansöre konulamayınca Genel merkez çalışanları tarafından kucakta asansörle parti genel merkezinin önüne indirildi. Gündüz'ün cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verildiği öğrenildi. Yaşanan acı olayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurmuştu.

SAĞLIK YATIRIMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ
Sağlık yatırımlarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerine karşı çıktı ve şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde sağlık çalışanı bulundurmaması ve asansörlerin herhangi bir acil durumda kullanılamaması nedeniyle eleştirildi.

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CHP’de asansör skandalı! Kalp krizi geçiren 35 yaşındaki personeli taşıyacak asansör bulunamamış
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