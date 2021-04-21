CHP’nin yalanlarının peşinden koşmayalım

CHP'nin yalan siyaset yaptığını vurgulayan Erdoğan'ın, "İcraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği kaydedildi. Erdoğan, ayrıca AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime pek çok alanda yapılan hizmetlerin tek tek anlatılmasını istedi. Başkan Erdoğan'ın bugün yapılacak TBMM Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi. Başkan Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olmaları yönünde talimat verirken, gri pasaportla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak kısıtlamaya gidileceği, gerekirse yasa ile ilgili düzenleme yapılabileceği belirtildi. Toplantıda yerel yönetimlerde köklü değişiklikler içeren reform paketi ele alındı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurul'a bir sunum yaptı. Toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin bütünşehir olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Taslakta imar ve planlama, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerin mali yapısı ve finansman, belediyelerin teşkilat ve personel yapısı, denetim ve şeffaflık, mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi başlıkları yer alıyor. Taslakta yer alan en önemli düzenlemelerden biri imar değişiklikleriyle ilgili. İmar değişikliklerinin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu getirilmesi düşünülüyor. Yine belediyelerin personel yapısına ilişkin bölümde yapılacak düzenlemeyle belediye başkanlarının, yakınlarını işe almalarının önüne geçilecek. İlçe belediyeleri ile il belediyeleri arasında sorun olan, ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri gibi hizmetlerle ilgili yetki kargaşasına son verilecek. Belediyelerin yetkileri kesin bir şekilde ayrılacak.