‘Dendias dürüst ve samimi davranmadı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Burada dürüst ve samimi davranmadılar. Yoksa söyledikleri her şeye cevabımız var. Türkiye aleyhine kullandıkları tüm söylemleri burada basın toplantısında kullandı" dedi. Çavuşoğlu, Mısır ile kopan ilişkilerin yeniden normalleşmesi konusunu da "Mısır'ın bize daveti oldu, arkadaşlarımız mayısta gidecek. Daha sonra karşılıklı büyükelçi atamaları konularında sayın Şükri ile oturup konuşuruz. Bizim ülkelerle ilişkimiz, siyasi partilere veya şahsa bağlı değildir. O ülkelerde seçim olur, halk kimi iktidara getirirse onunla çalışırız. Biz Mısır'da darbeye karşıydık. O gün Müslüman Kardeşler değil de Sisi darbeye uğramış olsaydı, biz yine karşısında dururduk" şeklinde değerlendirdi. Suriye rejiminin hazırlandığı "devlet başkanı" seçimine ilişkin ise Çavuşoğlu, "Rejimin kendi başına yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini de açıkladı.