Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen: Allah akıl fikir değil vicdan versin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafı üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepkiye neden olmuştu. Özellikle kadınlar ve annelerden aldığı tepki üzerine yaptığı paylaşımdan dolayı özür dilemek zorunda kalan Kaftancıoğlu'na yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Mehmet Sevigen "Kaftancıoğlu'na Allah akıl fikir değil vicdan versin" | Video





Eski Devlet Bakanı ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün kurduğu CHP'de il başkanlığının yakışmadığını kendisi yetkili olsa bir gün kendisini görevde tutmayacağını söyledi. Sevigen, Kaftancıoğlu'nun paylaşımına dair ise "gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum, kendisi de anne, bu çok acımasızca" diye konuştu.





"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN BİR BAŞARISI YOKTUR"

Sevigen şöyle konuştu: "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına? Atatürk'ün kurduğu ve bizim de 80 darbesi sonrası yeniden kurduğumuz CHP'in İstanbul İl Başkanlığı'na hiç yakışmıyor. Sırf kadın olduğu için inanın tolerans görüyor. Bir başarısı da yok. Biz İstanbul'da Cemal Canpolat zamanında 2017 referandumda daha önce "Hayır" çıkardık. İstanbul'da "Hayır" çıkması Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıdır. Canan Hanım'ın hiçbir başarısı yoktur. Bunu kesin iddia ediyorum. İstanbul sevdalısı olarak İstanbul'da yıllarca il başkanlığı ve milletvekilliği yaptım bunu bilerek söylüyorum. Sevigen, Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımına ilişkin ise "Bu paylaşımını acımasız görüyorum ve gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum" dedi. Sevigen şöyle devam etti: Canan Hanım'ın kendisi de bir anne. Vicdanlı olması lazım. Allah onlara akıl fikir değil vicdan, CHP'lilere de sabır versin."

Hadsizliği, vicdan duvarına çarptı!

Son dakika: Fahrettin Altun'dan Canan Kaftancıoğlu'na: Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?

Kaftancıoğlu skandal tweetinde geri adım attı!

Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı

Canan Kaftancıoğlu’ndan çirkin paylaşım

CHP’nin döviz rezervleri ilgili yaptığı algı operasyonu ve yalanları çöktü