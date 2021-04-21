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Giriş Tarihi: 21.4.2021 13:05

'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

AA
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

'de 'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün içerisindeki kopmaları önlemek amacıyla örgüt üyelerine maddi destek sağlayan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin moral, motivasyonunu yüksek tutmak adına çalışmalar yürüten kişilerin yakalanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, söz konusu şüphelilere ait evlerde yaptığı aramada ele geçirilen cep telefonları ve diğer dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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