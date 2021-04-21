‘İBB cuma namazına gidenleri fişliyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin cuma namazına gidenleri fişlediğini iddia etti. Göksu sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB yönetimi cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.Göksu, paylaşımında İBB Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı. Söz konusu formda, "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadeleri yer alıyor. Formda; TC kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.