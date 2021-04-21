İngilizler'den çarpıcı İstanbul Havalimanı yorumu: “Heathrow’un tacını elinden alacak”

Tam kapasite hizmet vermeye başladıktan sonra dünyanın en önemli havacılık merkezleri arasındaki yerini alan İstanbul Havalimanı, salgın sürecindeki performansı ile Avrupa basınında geniş şekilde yer bulmaya devam ediyor.



HEATHROW'UN TACINI ELİNDEN ALACAK



İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli The Independent Gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder'in "Havacılık Analisti Heathrow' un Avrupa Tacını İstanbul'a Kaptıracağını Belirtiyor" başlıklı makaleye konu olduHavacılık analisti Ralph Anker' in görüşlerine yer verilen makalede, uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 salgını sonrası düzelene kadar İstanbul'un mega havalimanının kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceği vurgulandı.



SALGINDAN SONRA İSTANBUL'UN GERİSİNDE KALACAKLAR



"Heathrow Havalimanı ve batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar" diyen Anker, verdiği demeçte "Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da, İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir" diye konuştu.



BEŞ KAT DAHA İYİ PERFORMANS



Makalede dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları'nın ana merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın bu yılın mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans gösterdiğinin altı çizildi.



Salgına rağmen mevcut yatırımlarına devam ederek geçen yıl haziran ayında üçüncü bağımsız pistini hizmete alan ve bu süreçte aldığı sağlık önlemleriyle de ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, mart ayında ev sahipliği yaptığı 17 bin 462 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı olmuştu