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Giriş Tarihi: 21.4.2021 10:03

İstanbul barajlarında ne kadar su var?

Şerif Can Şerif Can
İstanbul barajlarında ne kadar su var?

İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,11 olarak ölçüldü. İstanbul’un önemli barajlarından olan Ömerli, ve Darlık barajında su seviyesi yüzde 100’e yaklaşırken Sazlıdere barajı yüzde 50’nin altında kalan tek baraj oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 81.11 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 61,95 arttı. Açıklanan verilere göre 8 Nisan'da 77.21 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 3.9'luk artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajında su seviyesi yüzde 100'e yaklaşırken Sazlıdere barajı yüzde 50'nin altında kalan tek baraj oldu. Her bir barajdaki doluluk oranı; Alibey 66.91, Büyükçekmece 77.16, Darlık 97.15, Elmalı 95.31, Istrancalar 58.61, Kazandere 76.27, Ömerli 96.96, Pabuçdere 75.61, Sazlıdere 43.24 ve Terkos 77.32 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajlarında ne kadar su var?
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