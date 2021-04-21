İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon, 29 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nın hücre evleri olan gaybubet evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gece saatlerinde 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik 33 adrese gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY bağlantılı hakkında yürütülen soruşturma/kovuşturma sebebiyle firari durumda bulunan 29 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde yapılan aramada başka bir mahkemelerden hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.