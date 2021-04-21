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Giriş Tarihi: 21.4.2021 07:58

’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon, 29 gözaltı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon, 29 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin hücre evlerine yapılan operasyonda firari durumda bulunan 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nın hücre evleri olan gaybubet evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gece saatlerinde 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik 33 adrese gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY bağlantılı hakkında yürütülen soruşturma/kovuşturma sebebiyle firari durumda bulunan 29 şüpheli yakalandı.

BAŞKA SUÇLARDAN ARANAN 1 KİŞİ DE YAKALANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde yapılan aramada başka bir mahkemelerden hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon, 29 gözaltı
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