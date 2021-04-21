İstanbul'daki FETÖ operasyonundan çarpıcı detaylar! Hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından FETÖ'ye düzenlenen operasyonda ayrıntılar ortaya çıktı. "Gaybubet" olarak adlandırılan 33 ayrı Hücre Evi'ne düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan firari 34 şüpheliden 29'u yakalandı.
Operasyonların; kamudan ihraç edilmiş doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik düzenlendiği ortaya çıktı. Dört yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesindeyken Diyarbakır'da KHK ile ihraç edilen FETÖ firarisi Astsubay İlhan U. çatıda gizlenirken yakalandı.
29 ADRESTE 72 CEP TELEFONU...
İlhan U.'nun gözaltına alındığı adreste yine KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski Emniyet Amiri Kadem C.'nin de yakalandığı öğrenildi. 29 şüphelinin yakalandığı adreslerde 72 cep telefonu ile birlikte 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet bilgisayar, bir sahte kimlik ve sürücü belgesi, 32 bin 810 dolar, iki adet "F Serisi" bir dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 lira ile 25 çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.