İstanbul'daki FETÖ operasyonundan çarpıcı detaylar! Hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı

29 ADRESTE 72 CEP TELEFONU...

İlhan U.'nun gözaltına alındığı adreste yine KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski Emniyet Amiri Kadem C.'nin de yakalandığı öğrenildi. 29 şüphelinin yakalandığı adreslerde 72 cep telefonu ile birlikte 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet bilgisayar, bir sahte kimlik ve sürücü belgesi, 32 bin 810 dolar, iki adet "F Serisi" bir dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 lira ile 25 çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.