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Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:32 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:41

'daki operasyonundan çarpıcı detaylar! Hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul'daki FETÖ operasyonundan çarpıcı detaylar! Hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı

'da 'nün "Gaybubet" adı verilen Hücre Evleri'ne yapılan ve 29 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyonda; Ramazan ayı olmasına rağmen Ümraniye'deki bir hücre evinde viski ve şaraplardan oluşan içki şişeleri, binlerce dolar ve euro olmak üzere yüklü miktarda döviz ile ziynet eşyası bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen bir Astsubay ise bir hücre evinin çatı katında gizlenirken yakalandı. 29 adreste 72 cep telefonu çıktı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından FETÖ'ye düzenlenen operasyonda ayrıntılar ortaya çıktı. "Gaybubet" olarak adlandırılan 33 ayrı Hücre Evi'ne düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan firari 34 şüpheliden 29'u yakalandı.

Operasyonların; kamudan ihraç edilmiş doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik düzenlendiği ortaya çıktı. Dört yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesindeyken Diyarbakır'da KHK ile ihraç edilen FETÖ firarisi Astsubay İlhan U. çatıda gizlenirken yakalandı.

29 ADRESTE 72 CEP TELEFONU...

İlhan U.'nun gözaltına alındığı adreste yine KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski Emniyet Amiri Kadem C.'nin de yakalandığı öğrenildi. 29 şüphelinin yakalandığı adreslerde 72 cep telefonu ile birlikte 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet bilgisayar, bir sahte kimlik ve sürücü belgesi, 32 bin 810 dolar, iki adet "F Serisi" bir dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 lira ile 25 çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Operasyonda; Ramazan ayı olmasına rağmen Ümraniye'deki bir Hücre Evi'nde viski ve şaraplardan oluşan beş içki şişesi de bulundu. Yakalanan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken; firari beş şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'daki FETÖ operasyonundan çarpıcı detaylar! Hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
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