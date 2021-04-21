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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:18

'da son 24 saatte 13 bin 844 vaka tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 844 vaka tespit edildi

salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, son 24 saatte 13 bin 844 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 899'a çıktı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da, son 24 saatlik veriler paylaşıldı.

13 BİN 844 KİŞİYE KOVİD-19 TANISI KONDU

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 350 bin 34 testte 13 bin 844 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 899'a çıktı.

364 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 475 bin 635'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 76'ya geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 552 artışla 3 milyon 311 bin 267'ye ulaştı.

AŞILANANLARIN SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 15 milyon 894 bin 532 oldu. Aşılananların 4 milyon 654 bin 357'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, Kovid-19 salgınına yönelik ay sonunda bitecek OHAL'i 31 Temmuz'a kadar uzatmaya hazırlandığı da basına yansıdı.

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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 844 vaka tespit edildi
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