Mısır ile ilişkilerde normalleşme adımı

Türkiye, Mısır ile normalleşme kapsamına Meclis'te önemli bir adım attı. AK Parti, TBMM'de Türkiye- Mısır Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin teklif verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan düzenlediği basın toplantısında AK Parti Grubu olarak, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi Meclis Başkanlığına vereceklerini, Libya ile dostluk grubu oluşturulması için de teklif vereceklerini belirtti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise TBMM'de birçok ülkeyle ilgili kurulan dostluk gruplarının bulunduğunu bunlar arasında Mısır ve Libya olmadığını belirterek şunları söyledi: "Dostluk gruplarının oluşumunda, genel sebepler dışında ayrıca karşı tarafta yani karşı ülkenin parlamentosunda da bir dostluk grubu kurulması ya da kurulma ihtimalinin bulunması dikkate alınıyordu. Ben geçen hafta bazı arkadaşlarımızla konuşmuştum. Mısır ve Libya için de bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü dostluk gruplarımız, parlamenter diplomasinin öncü grubu. Birçok alanda parlamentolararası temaslar kurulurken bunların başlangıcı, sürdürülmesi dostluk grupları eliyle oluyor. Bu sebeple bunun çok faydalı olacağını düşündüm. Bu konuda siz de takip ettiniz, gelişmeler de vardı. Bu bakımdan Meclis Başkanı olarak bugün dostluk grubu oluşturulması yönünde bir adım atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Faydalı olacaktır inşallah." İsrail ile parlamentolararası dostluk grubu kurulup kurulmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, "Henüz İsrail ile seçim sonrası parlamentonun oluşumu ve yine hükümetin oluşumuyla ilgili tablo ne olacak, bunu bilmiyoruz. Bir şey söylemek için henüz erken" dedi.