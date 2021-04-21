Muş'ta evlat nöbeti: 2 aile HDP binası önünde eylemde!

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı.

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı taşıyan aileler, HDP önünde üçüncü hafta da eylemlerini sürdürdü. Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, HDP'nin çocuğunu kaçırdığını söyledi. "HDP benim çocuğumu dağa götürüyor, diğer çocuğum ise askere gidiyor. Askerde, poliste bizim çocuğumuz. Bunlar bizden ne istiyor, ne hakları var." diyen Özcan, şöyle konuştu:

"Gelsinler söylesinler. Diyorlar ki, 'Kürt hakkını savunuyoruz' yalandır. Bunlar Kürt düşmanıdır. Kürtler yanlışın arkasında gidiyor. HDP'nin arkasında gitmeyin. HDP çocukları alıp PKK'ya götürüyor, PKK'da Amerika'yla Türk Bayrağına hakaret ediyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. HDP ortadan kalksa hiçbir sorun olmaz. HDP kökünden kapansın. Allah, onların belalarını versin. Çocuğumuz gelmeyene kadar gece gündüz buradayız. 13 asker, polis öldürdüler kimin çocuğuydu? Aileleri bizimle birlikte Diyarbakır'daydı. Anaların hepsi ağladı o çocuklar için bizler de ağladık. Kim öldürdü? HDP öldürdü. HDP çocukları takip ediyor, teröristleri çağırıyor diyor 'gel kardeş bunları al götür.' Bizde tek bir bayrak geçerlidir o da Türk Bayrağıdır. Türk Bayrağına hainlik yapanın Allah belasını versin."

Oğlu 2014 yılında kaçırılan anne Gülbahar Teker da çocuğunun dağdan gelene kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi. Çocuğunun dağdan geldiğinde eylemi sonlandıracağını ifade eden Teker, şöyle konuştu:

"Bu HDP bizden ne istiyor. Bizim çocukları getirsinler bizde buradan kalkıp gidelim. Ama çocuklar gelmese biz burada, Diyarbakır'da, Van'da ve Batman'da eylemimi sürdüreceğim. Ben onlardan korkmuyorum. HDP çocuklarımızı getirsin. Oğlumun babası yok. Bir çocuğum var oda hasta. Bende hastayım. Benim çocuğumu getirip bana teslim etsin. Oğlum şimdi yaralı ne kolu var ne ayağı var. Ne iş yapıyor orada. Benim çocuğu getirip bana teslim etsin. 8-9 yaşında kızları dağa götürüyorlar. Bu kızlardan ne istiyorlar. Namus böylemidir. Kürt hakkını aramak böylemi. İnsan namus için kendini öldürür. Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar. Çocuklarını Almanya'ya gönderiyorlar. Bizim çocuklara niye silah veriyorsun. Kızların elinden niye kalemi alıp silah veriyorsunuz. Bu kızlar ve çocuklar günah değil mi? 2 yıl Diyarbakır'da eylemi devam ettim. Allah devletimizden razı olsun bize kapı açtı."

AİLELERE DESTEK

Muş Kardeşlik Platformu, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Muş HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere moral ziyaretinde bulunan Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, basın açıklaması yaparak terör örgütüne tepki gösterdi. Açıklamayı okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Muş İl Temsilcisi Oğuz Akyüz, Anadolu topraklarını bizlere vatan kılan Sultan Alparslan'ın şehri Muş'ta annelerin başlattığı bu haykırışı buradan tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.