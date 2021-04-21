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Giriş Tarihi: 21.4.2021 12:27 Son Güncelleme: 21.4.2021 12:44

'ten CHP'li 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine inceleme

RTÜK'ten CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine inceleme

CHP'li , Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı. skandal sözler ile ilgili harekete geçti. RTÜK, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadeleri üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK yaptığı açıklamada, Engin Altay'ın açıklamaları neden ile inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Engin Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanmıştı.

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RTÜK'ten CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine inceleme
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