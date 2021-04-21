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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:10 Son Güncelleme: 21.4.2021 19:11

'da kanlı pusu! Delik deşik ettikleri aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Şanlıurfa'da kanlı pusu! Delik deşik ettikleri aracın sürücüsü hayatını kaybetti

'nın Viranşehir ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Pusuya düşürülen oromobilin sürücüsü, açılan ateş sonucu hayatını kaybederken saldırganlara silahla karşılık veren kız kardeşi ise yaralandı. Bölgede inceleme yapan polisler, kaç kişi oldukları henüz belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'daki korkunç olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Ceylanpınar çıkışında yaşandı. Kız kardeşi Fikriye A. ile birlikte Ceylanpınar ilçesi istikametine giden Şahin A.'nın (25) kullandığı 63 ACA 783 plakalı otomobilin önü seyir halindeyken başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen şahıslar tabanca ile sürücü Şahin A.'ya ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Şahin A. ağır yaralandı.



KIZ KARDEŞİ SALDIRGANLARA KARŞILIK VERDİ

Abisinin vurulması üzerine araçtaki silahı alan kız kardeşi Fikriye A., saldırganlara karşılık verdi. Kullandıkları araca binen saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Şahin A. ile elinden yaralanan kız kardeşini ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin A., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Araç içinde ve çevresinde onlarca mermi kovanı olduğu gözlendi. Bölgede inceleme yapan polisler, kaç kişi oldukları henüz belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa'da kanlı pusu! Delik deşik ettikleri aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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