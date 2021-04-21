Şanlıurfa'da kanlı pusu! Delik deşik ettikleri aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki korkunç olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Ceylanpınar çıkışında yaşandı. Kız kardeşi Fikriye A. ile birlikte Ceylanpınar ilçesi istikametine giden Şahin A.'nın (25) kullandığı 63 ACA 783 plakalı otomobilin önü seyir halindeyken başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen şahıslar tabanca ile sürücü Şahin A.'ya ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Şahin A. ağır yaralandı.