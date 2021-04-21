Son Dakika 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 21 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri duyurulmaya devam ediyor. Günlük koronavirüs son durumla ilgili olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek bugünkü en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılan 21 Nisan koronavirüs tablosu, henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığı anda bugünkü korona son durum verileri burada olacak.
İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinde 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı verilerini Türkiye haritası üzerinden paylaştı.
Bakan Koca paylaşımına
"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."
ifadelerini ekledi.
Buna göre;
İllerde haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide