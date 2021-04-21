SON DAKİKA! 21 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 21 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 koronavirüs tesit yapılırken, vaka sayısı 61 bin 967, hasta sayısı da 2 bin 932 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 398 olarak kayıtlara geçti. Bugün 362 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 36 bin 975 oldu. Koronavirüs tedadvisi ya da karantinası sona eren 52 bin 213 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Bugüne kadar Türkiye'de 44 milyon 728 bin 595 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591 oldu.

SON DAKİKA! 21 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

Öte yandan hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.

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