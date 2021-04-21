Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'ın 'Menderes' göndermesine sert tepki: Kefenimizi giyip de yola çıktık

AK Parti Meclis Grup Toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti. Erdoğan, burada kürsüye çıkarak haftalık gündem değerlendirmesini yapıyor.

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KABİNE ATAMALARI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Erdoğan'ın AK Parti Grubunda yaptığı önemli açıklamalar şöyle:...

Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük hem de 3 yeni bakan ataması yaptık. Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum.

Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Derya Yanık'a, Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, Mehmet Muş'a başarılar diliyorum. Artık tüm teşkilatlarımızla 2023'e odaklanmamız gereken bir döneme girdik.

"O DÖNEMİN AKTÖRLERİ CHP'DE BİZE KARŞI KAMPANYA YÜRÜTEN CHP'NİN ŞİMDİKİ YÖNETİCİLERİYDİ"

1994 yılında ülkemizi büyük bir krize sürüklediler. Aradan çok geçmeden 2001'de iç dinamiklerimizi kullanarak yeni bir krizi başımıza musallat ettiler. Ey Kılıçdaroğlu, hafızanı yokla bakalım, varsa. Milyonlarca dolarlık zararın tamamının millete fatura edildiği dönemin baş aktörleri şimdi bize karşı kampanya yürüten CHP yöneticileriydi. Biz böyle bir ülke devraldık. En büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi başlattık.

ENGİN ALTAY'IN SKANDAL SÖZLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BRE AHLAKSIZ, BRE EDEPSİZ...

Bir ahlaksız çıkmış, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, bre edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes'in akıbetinden hoşnut mu, memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Bize de aynısını mı hatırlatıyorsunuz, biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve hazırlayanlara da bu ülkeyi mezar ettik, mezar. Basın toplantılarıyla falan benim akıbetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız, her nefis ölümü tadacaktır, bitti. Senin değerlerinde böyle bir şey yoksa onu da bilmem. Ama sen de tadacaksın, onu bil.