Son dakika haberi: Son günlere damga vuran ve haklarında soruşturma başlatılan emekli amirallerin darbe imalı bildirisinin ardından CHP'de adeta belli aralıklarla gerçekleştirilen bir ritüel haline gelen darbe iması, darbe çağrısı, darbe parmağı sallama skandallarına bir yenisi daha eklendi. Amiraller nedeniyle verilen ara sonrasında ilk skandal açıklama "Bu hükümet doğru bir iş yapsa da alkışlamayız" sözleriyle tanınan Engin Altay'dan geldi. Altay'a skandal son dakika ifadeleri nedeniyle yoğun tepki geldi.
SEÇİLMİŞ BAŞKANA KÜSTAH TEHDİT: UMARIM SONU ONUN GİBİ OLMAZ!
Bir programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılaştırma yaparken, darbeyi göstererek parmak sallayan söylemlerde bulundu.
MENDERES'İN DEMOKRATİK ADIMLARINI TAVİZ OLARAK NİTELEDİ!
Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin baskıcı politikalarını değiştirip, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle attığı adımlarını "taviz" olarak niteleyen Engin Altay, şu sözleri sarf etti:
"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e."
SON DAKİKA ENGİN ALTAY'A SERT TEPKİ
Bakan Süleyman Soylu: 15 Temmuz'dan beter ederiz
İçişleri Bakanı Soylu, "Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar" diye nitelendirdi. "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hep ayaktayız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Altay'ın "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin" diyerek açıkça ve alçakça tehdit savurduğunu vurguladı. Altun, "Milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi. İletişim Başkanı, CHP Grup Başkanvekili Altay'a, "Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın" ifadeleriyle seslendi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yine aynı kafa
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yine aynı kafa! Yazıktır" dedi,,, "Milletin gönlünde ebedileşmiş şehid Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar" değerlendirmesi yaptı. Kurtulmuş mesajında, "Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı" dedi.