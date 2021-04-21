Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP'de amiral arası bitti, darbe rutinine geri dönüldü! SKANDAL çıkış
Giriş Tarihi: 21.4.2021 08:31 Son Güncelleme: 21.4.2021 08:44

Son dakika | CHP'de amiral arası bitti, darbe rutinine geri dönüldü! SKANDAL çıkış

Son dakika | CHP'de amiral arası bitti, darbe rutinine geri dönüldü! SKANDAL çıkış

CHP amiral bildirisi ile ara verdiği darbe çağrısı, darbe iması rutinine geri döndü. CHP'de adeta bir ritüel haline gelen darbe tehdidi, idam sehpası işareti, darbe işaret ederek seçilmiş iktidarı "Umalım da sonları böyle olmasın" göndermelerine bir yenisi daha eklendi. CHP'li , Merhum Başbakan 'in idamı üzerinden Başkan 'a yönelik küstah ifadeler kullandı. Altay'a başta kamuoyundan ve siyasilerden çok sert tepkiler geldi. İşte Engin Altay'ın skandal çıkışıyla ilgili son dakika gelişmeleri

Son dakika haberi: Son günlere damga vuran ve haklarında soruşturma başlatılan emekli amirallerin darbe imalı bildirisinin ardından CHP'de adeta belli aralıklarla gerçekleştirilen bir ritüel haline gelen darbe iması, darbe çağrısı, darbe parmağı sallama skandallarına bir yenisi daha eklendi. Amiraller nedeniyle verilen ara sonrasında ilk skandal açıklama "Bu hükümet doğru bir iş yapsa da alkışlamayız" sözleriyle tanınan Engin Altay'dan geldi. Altay'a skandal son dakika ifadeleri nedeniyle yoğun tepki geldi.

SEÇİLMİŞ BAŞKANA KÜSTAH TEHDİT: UMARIM SONU ONUN GİBİ OLMAZ!

Bir programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılaştırma yaparken, darbeyi göstererek parmak sallayan söylemlerde bulundu.

MENDERES'İN DEMOKRATİK ADIMLARINI TAVİZ OLARAK NİTELEDİ!

Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin baskıcı politikalarını değiştirip, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle attığı adımlarını "taviz" olarak niteleyen Engin Altay, şu sözleri sarf etti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e."

SON DAKİKA ENGİN ALTAY'A SERT TEPKİ

Bakan Süleyman Soylu: 15 Temmuz'dan beter ederiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar" diye nitelendirdi. "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hep ayaktayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Altay'ın "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin" diyerek açıkça ve alçakça tehdit savurduğunu vurguladı. Altun, "Milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi. İletişim Başkanı, CHP Grup Başkanvekili Altay'a, "Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın" ifadeleriyle seslendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yine aynı kafa

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yine aynı kafa! Yazıktır" dedi,,, "Milletin gönlünde ebedileşmiş şehid Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar" değerlendirmesi yaptı. Kurtulmuş mesajında, "Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Elinizden geleni...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz" diye tepki gösterdi, "Elinizden geleni ardınıza koymayın!" dedi.

Son dakika | Bayramda tam kapanma olacak mı? Başhekimlerden önemli açıklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | CHP'de amiral arası bitti, darbe rutinine geri dönüldü! SKANDAL çıkış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA