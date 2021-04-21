MENDERES'İN DEMOKRATİK ADIMLARINI TAVİZ OLARAK NİTELEDİ!

Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin baskıcı politikalarını değiştirip, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle attığı adımlarını "taviz" olarak niteleyen Engin Altay, şu sözleri sarf etti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e."