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Giriş Tarihi: 22.4.2021 00:30 Son Güncelleme: 22.4.2021 00:57

Son Dakika Haberi... 'de 4.0 büyüklüğünde !

Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberi... tarafından yapılan açıklamaya göre 'in Sındırgı ilçesinde saat 00:17'de 4,0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Son Dakika Haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 00:17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,14 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta Manisa olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! | Video

Deprem kentte yaşayanlarda tedirginlik yaratırken, bazı vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokağa çıktı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3,9 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının yerin 12,4 kilometre altında olduğu aktarıldı.

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Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!
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