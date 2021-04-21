Son Dakika Haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 00:17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,14 kilometre altında gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem, başta Manisa olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! | Video
Deprem kentte yaşayanlarda tedirginlik yaratırken, bazı vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokağa çıktı.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.