Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta Manisa olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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Deprem kentte yaşayanlarda tedirginlik yaratırken, bazı vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokağa çıktı.