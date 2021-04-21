Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'EBA' açıklaması

ÖĞRENCİLERE "BOL BOL KİTAP OKUYUN" TAVSİYESİ



Bakan Selçuk, öğrencilere ruhlarını, beyin gelişimlerini beslemek için bol bol kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu. Selçuk, "Bu dönem, bir enstrüman çalmayı öğrenmek için fırsat olabilir. Bugünlerde internetten de bunu öğrenebilirsiniz. Sporun bir alanıyla ilgilenmenizi çok isterim. Duygusal rahatlık ve duygusal olarak kendini iyi hissetmek, mutlu olmak çok daha önemli hale geldi. Sanatla uğraşmak, zor dönemlerin ilacıdır. Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çok sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla bazı paylaşımlarda bulunmak önemli. Çok kişi olmadan, açık havada ya da dijital ortamda da bir buluşma olabilir" dedi.