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Giriş Tarihi: 21.4.2021 10:01 Son Güncelleme: 21.4.2021 10:04

... MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA
Son dakika... MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

haberi: , bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika... MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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