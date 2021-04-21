Son dakika... MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.