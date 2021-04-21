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Giriş Tarihi: 21.4.2021 11:02 Son Güncelleme: 21.4.2021 11:12

Son dakika: MSB'den açıklama! 836 terörist etkisiz hâle getirildi

DHA
Son dakika: MSB'den açıklama! 836 terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Son dakika: MSB'den açıklama! 836 terörist etkisiz hâle getirildi
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