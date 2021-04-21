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Giriş Tarihi: 21.4.2021 14:49 Son Güncelleme: 21.4.2021 15:07

Son dakika: RTÜK, ve 'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi

DHA
Son dakika: RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi

Son dakika bilgisine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP'li Engin Özkoç’un katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi.

Son dakika....İzleme raporlarını gündeme alan RTÜK, KRT televizyonu hakkında hazırlanan uzman raporunu müzakere ederek, Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında CHP Milletvekili Engin Özkoç'un sözlerini inceledi. Özkoç'un yayındaki sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit eden RTÜK, yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Ayrıca, Halk TV'de yayınlanan 'Haber Masası' programında konuk Afşin Hatipoğlu'nun sözleri nedeniyle kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Son dakika: RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi
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