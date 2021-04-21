Son dakika: Türkiye'nin milli projelerini yabancılara sızdırmışlardı! 300 kilo ile yakalandı...

Görselde: Yusuf Hakan Özbilgin

CASUSLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN AKRABASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Volkan Özbilgin ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Volkan Özbilgin'in, Ocak 2021'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin'in akrabası olduğu tespit edildi.