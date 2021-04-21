Tabancayla kendi kendini vuran Medine kurtarılamadı

Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynadığı sırada kendi kendini vuran 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay önceki gün Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Medine Güçlü, evde kimsenin bulunmadığı sırada babasına ait olduğu öğrenilen ruhsatsız tabanca ile oynamaya başladı. Küçük kız tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine eve gelen yakınları hiç zaman kaybetmeden Medine'yi Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Yapılan müdahalenin ardından Medine Güçlü, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kız yaşama veda etti.