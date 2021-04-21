Taksim Camii’nde Ramazan mahyası yakıldı

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017 tarihindea atılan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan Taksim Camii'nde "Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı. Hazırlıkların sonuna gelinen camide Ramazan mahyalarının yakılması güzel görüntüler oluşturdu. 2 bin 482 metrekare alanın 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edilen camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
İÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANMAK ÜZERE
İnşaatında sona yaklaşılan camiye 12 metre genişliğinde 20 metre yüksekliğinde 60 avize takıldı. Camide ayrıca çelik kapı kasası takılırken caminin iç kısımlarının eksiklikleri tamamlanmaya başlandı. Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali" yazılı hat levhaları asıldı.
SURELER ASILDI
Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazıldı.
165 ARAÇLIK OTOPARK
Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan camide 165 araçlık bir otopark ile konferans ve sergi salonları yer aldı.