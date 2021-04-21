Taksim Camii’nde Ramazan mahyası yakıldı





SURELER ASILDI

Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazıldı.



165 ARAÇLIK OTOPARK

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan camide 165 araçlık bir otopark ile konferans ve sergi salonları yer aldı.