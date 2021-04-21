Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı da tescillendi

16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bu iki tescil ile "Taşköprü Sarımsağı" ve "Bayramiç Beyazı" her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alındı. "Taşköprü Sarımsağı" ve "Bayramiç Beyazı", ancak üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve şartnamede yer alan ilçe sınırları içinde olması şartıyla üretilebilecek. Tescil, sözkonusu ürünün niteliklerinin korunmasını ve benzer ürünlerden farklılaşmasını sağlıyor; tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmakta; iç talep ve ihracat potansiyelini güçlendiriyor ve üretildiği bölgenin ekonomi ve istihdamına katkıda bulunuyor.

18 ÜRÜN SIRADA

Hâlihazırda AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere 18 ürünü inceleme süreci devam ediyor. Bu ürünler şöyle sıralanıyor: Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, İnegöl Köfte, Kayseri Mantısı, Kayseri Sucuğu, Kayseri Pastırması, Antepfıstığı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Antep Lahmacunu, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Maraş Çöreği, Çağlayancerit Cevizi, Maraş Tarhanası, Gemlik Zeytini, Milas Yağlı Zeytini, Gaziantep Menengiç Kahvesi ve Araban Sarımsağı