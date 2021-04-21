Tayyarecilerimizin aşkı bizi ufuklara taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin son 20 yıldaki muazzam gelişiminin askeri ve sivil havacılıkta önemli kazanımlara dönüştüğünü vurgulayarak "Günümüzde ülkemiz, sınırları içerisinde kendi imkânları ile ürettiği insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok ileri teknoloji ürünüyle dünya havacılık tarihinde müstesna bir yer edindi. Türk havacılığının sahip olduğu gelişmiş insan gücü ve milli teknolojik araçların da vasıtasıyla gelecekte daha iyi konumlara geleceğini söylemek mümkündür" dedi.İletişim Başkanlığı, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri olan Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey'in 1914'te Kudüs halkının talebiyle başlattığı ve daha sonra güzergâhı İskenderiye'ye kadar uzatılan hava seyahatini kitap haline getirdi. Kitabın giriş bölümünde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Milletimizin cesur fertleri her alanda gösterdikleri fedakârlık ve yüksek gayretle isimlerini tarihe yazdırdıkları gibi havacılıkta da unutulmayacak örnek başarılar elde ettik" ifadelerine yer verildi. "www.havaseyahati.com" internet sitesinde de e-kitap olarak okunabilen "Hava Seyahati-İstanbul-Kudüs-İskenderiye" adlı kitabın takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı. Erdoğan, yazıda özetle şu mesajları verdi:100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Türk havacılığı günümüzde, imkân ve kabiliyetleri ile dünyada hak ettiği saygın bir konumda bulunmaktadır.Bugün, Türk havacılığının geleceğini inşa ederken geçmişte canını ortaya koyan havacılık kahramanlarımızı da anmayı ihmal etmemeliyiz.20. yüzyılın başında havacılıkla tanışan Türk tayyarecileri bütün teknik sıkıntılara rağmen ortaya koydukları cesaret ve sahip oldukları vatan aşkıyla Türk milletini yeni ufuklarla tanıştırdılar.Türk tayyarecilerindeki vatan aşkı, Türk milletini yeni ufuklara taşıdıBu eserle Türk havacılığının ilk şehitlerinin aziz hatıraları yaşatılıyor.