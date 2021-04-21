Tepkilere dayanamayan Kaftancıoğlu skandal fotoğrafı sildi

Kirli siyasetine Aylan bebeği alet eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, her kesimden gelen yoğun tepkilere dayanamadı ve sosyal medya hesabından paylaştığı skandal fotoğrafı sildi.





Birçok konuda farklı kesimlere yönelik saldırı ve gaflarıyla tepki çeken Canan Kaftancıoğlu, yeni bir skandalla kamuoyunun vicdanını yaraladı. Kaftancıoğlu, '128 milyar dolar' yalanı için hazırladığı paylaşımda dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan bebek üzerinden büyük bir çirkinliğe imza attı. Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bugüne kadar hiç olmadığı kadar tepkiyle karşılaştı ve çok ağır eleştiriler aldı. Kirli siyasetine Aylan bebeği alet eden Kaftancıoğlu, gelen yoğun tepkilere dayanamadı ve sosyal medya hesabından paylaştığı skandal fotoğrafı sildi.