Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevi Ruhsar Pekcan'dan devraldı

Bundan sonraki süreçte de Pekcan'ın deneyimleri, bilgi ve birikimlerinden istifade edeceklerini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek 2023 vizyonumuza katkı sunacak böyle önemli bir Bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Bu milletin bir evladı olarak ülkeme Bakanlık mevkiinde hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Bize düşen görev teslim aldığımız bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşımaktır, üreten, büyüyen istihdam yaratan, daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız."

Muş, Bakanlığın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu vesile ile iş insanımıza ve esnafımıza seslenmek istiyorum. Bu Bakanlık sizin Bakanlığınızdır. Bu Bakanlık esnafımızın, ihracatçımızın, iş insanımızın, girişimcimizin, dürüst tüccarımızın Bakanlığıdır. Tıpkı görevi devraldığım Sayın Bakanımızın bugüne kadar yaptığı gibi onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek dinleyeceğiz. İhracatçılarımızın meselelerini sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde yatırım ortamının hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından iyileştirilmesi için atılan adımları daha da çoğaltacağız. Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."